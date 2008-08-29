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Çevre

Kuşadası sahillerinde kirlilik araştırması

Kuşadası Ekodost Derneği’nin, Kuşadası'nda yaptığı kirlilik araştırmasında, denize atılan çok sayıda çöp ortaya çıkarıldı

29 Ağustos 2008 03:00

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD), Kuşadası kıyılarında yaptığı çevre temizliği araştırmasında, denize atılan çok sayıda çöp tespit etti.

 

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yazılı açıklamasında, dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinin yanaştığı, birçok ülkeden turistin geldiği Kuşadası'nda, denizinin durumunun iç açıcı olmadığını öne sürdü. Sürücü, dernek olarak her yıl Dünya Çevre Günü'nde, Kuşadası kıyılarında sualtı temizliği yaptıklarını, insan kaynaklı olarak denize atılan birçok maddeyi su yüzüne çıkararak, çevre mesajı verdiklerini kaydetti.

 

Daha sonra kirliliğin nedenlerini, kimlerden kaynaklandığını ve çözüm önerilerini bir rapor olarak ilgili kurumlara sunduklarını belirten Sürücü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Denizin dibi, her yıl çıkarmamıza rağmen yine araba lastikleriyle doluydu. Ayakkabısını, şişesini, tarağını, gömleğini, pantolonunu, lastiğini, çatalını, tabağını, hatta klozetini bile denize atan var. Ancak vinçlerin kaldırabileceği ağırlıkta demir parçaları denizin dibine atılmış.

 

Bir hurdacıyı zengin edecek demir parçaları sualtını kirletmeye devam etmektedir. Pillerin insan sağlığına ve çevreye çok büyük zararları vardır. Bu pillerin bırakın denizlere atılmasını gelişigüzel çöplere atılması bile çevre açısından büyük tehlikeler yaratır.

Metallerin yarattığı su kirliliği sudaki eko sistemi alt üst eder." Kuşadası'nda herkesin dolaylı da olsa deniz sayesinde kazanç sağladığını bildiren Sürücü, "Hangi kıyıya gittiysek, o kıyıda yaşayanlar ya da çalışanlar hep işin kolayını seçmişler. Yani denize çöp atmışlar" dedi

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