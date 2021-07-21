Kuşadası Kalamaki Milli Parkı, yoğunluk nedeniyle kapılarını kapattı

Aydın Kuşadası'ndaki Kalamaki Milli Parkı aşırı yoğunluk nedeniyle 14.00’dan itibaren araç girişlerine kapandı. Milli parka gelenlerin sayısının 15 bine yaklaştığı öğrenildi.

Günübirlik tatilcilerin uğrak yeri olan Dilek yarımadası Kalamaki Milli Parkı'na saat 14.00'dan itibaren araç girişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, milli Parkın resmi internet sayfasından yapılan duyuruda araç yoğunluğuna dikkat çekildi, vatandaşların alternatif alanlara yönelmesi istendi. Parka girmek isteyenlerin araç kuyruklarının kilometrelerce uzunluğa ulaştığının fotoğrafları paylaşıldı.

Normalleşmenin ilk haftasında da kapatılmıştı

Normalleşmenin ilk hafta sonunda benzer şekilde kapatılan Milli Park'tan yapılan açıklamada, “Milli Parkımız aşırı araç yoğunluğundan dolayı saat 14:00 itibari ile araç girişine kapatılacaktır.

Ziyaretçilerimizin huzur ve güvenliği açısından Toplu Taşıma Araçlarını kullanmaları ve alternatif alanlara yönelmelerini önemle tavsiye ediyoruz” denildi.