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Yaşam

Kuşadası göl oldu

İlçede bazı yazlık, ev ve iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları oldu

12 Ocak 2019 22:29

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. İlçede çok sayıda ev ve işyeri su altında kalırken; birçok sürücü de zor zamanlar yaşadı. 

Saat 17.30 sıralarında etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmurla birlikte Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü, ilçe garajı önündeki yol, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bazı cadde ve bulvarlar göle döndü.

Yağmur sularının doldurduğu caddelerde birçok araç, sular içinde kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Sahil şeridinde ve Karaova Mahallesi'ndeki bazı yazlık, ev ve iş yerlerinde küçük çaplı su baskını oldu. Yağmurun etkisini azaltmasıyla birlikte hayat normale döndü.

(DHA)

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