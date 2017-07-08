Kuşadası Gençlik Festivali'ne polis baskını!

Açılış konserini MFÖ'nin gerçekleştirdiği, Aydın Kuşadası'nda binlerce gencin katıldığı ve pek çok ünlü müzik grubunun katıldığı Kuşadası Gençlik Festivali'ne polis tarafından uyuşturucu baskını düzenlendi. İhbar üzerine düzenlenen baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, eldinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Davutlar Sevgi Plajı’nda düzenlenen gençlik festivaline Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Festivalde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine gerçekleşen operasyonda F.D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise çok sayıda ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan F.D. isimli zanlı, ifadesinin alınmasının ardından Kuşadası’nda mahkemeye sevk edildi.