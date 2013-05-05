Kuşadası bir günde 30 kez sallandı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir gün içinde en büyüğü 3.4 olan 30 küçük sarsıntı kaydedildi. Meydana gelen depremlerle ilgili bir açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan, "Depremler orada bir sorun olduğunu gösteriyor. Eninde sonunda o gerginlik bir gün boşalacak" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre sarsıntıların en büyüğü 3.4 olarak kaydedildi.

Bölgede daha önceden 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyleyen Jeoloji Mühendisi Prof.Dr. Ahmet Ercan, bu büyüklükte bir depremin tekrarlanmasının şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

Ercan, şunları söyledi:

"Denizli'den başlayıp kuzeyli, güneyli gelen kırıklar var. Bir kolu Buharkent, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Aydın, Germencik üzerinden İzmir’in Selçuk ilçesine iniyor. Güneyde ise, Sarayköy, Yenipazar’ın güneyi, İncirliova, Koçarlı üzerinden Kuşadası Körfezi'ne inerek Sisam Adası'na uzanıyor.

İkisi arasında göçüntü kırıkları mevcut. Bunlara 'Göçüntü türü depremler' diyoruz. Geçmişte bu bölgede 7.2 şiddetinde depreme tanık olunmuş. Bunun anlamı gelecekte 7.2’lik bir deprem şaşırtıcı olmayacaktır. Depremler tekrarlanır."

'Yazın deprem olursa katliam olur'

Gerginliklerin 'mutlaka büyük bir depremin habercisi' olacağını söylemenin doğru olmayacağını söyleyen Ercan, şunları söyledi:

"Ama orada bir sorun olduğunu gösteriyor. Eninde sonunda o gerginlik bir gün boşalacak. Bölgede çok kırık var. Bölgede beklenebilir yer tam körfezin Sisam Adası ile kesiştiği yer. Denizde büyük bir deprem olabilecek yer. Karada olursa Ortaklar’da olabilir. Selçuk’un güneyi ile Söke-Davutlar bölgesi olabilir" dedi.

Bölgede bulunan yapılardaki beton kalitesinin düşük olduğuna dikkat çeken Ahmet Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben yaz aylarımı Kuşadası’nda geçiriyorum. Kuşadası’nda yapı niteliği çok değişik. Yazlıkların olduğu Karaova sahilindeki yapılarda tuzlanma, ıslanma, paslanma var. Beton kalitesi çok düşük. Kuşadası kurulurken geçmiş depremlerden ders alınarak kent sağlam olan yamaca kurulmuş.

Sonrasında ise, çok sayıda kırığın olduğu sahillere, tehlikeli bölgelere kaydırılmış. Felaket haberciliği yapmak istemiyorum ama, özellikle yaz aylarında bir deprem olursa resmen katliam olur.

Üzüldüğüm şey ise Türkiye’nin her yerinden bana davetler geliyor, gidip bilgilendirmeler yapıyorum. Yaşadığım Kuşadası ise, bugüne kadar beni davet edip neler oluyor diye sormadı."