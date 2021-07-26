Kuşadası Belediyesi, bayram tatili boyunca 4 bin ton çöp topladı

Kurban Bayramı tatilinde 1 buçuk milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası’nda 9 günde 4 bin tonun üzerinde evsel atık ile 130 ton ambalaj atığı toplandı.

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Kuşadası’nda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak tonlarca çöp topladı. Güzelçamlı Milli Park bölgesinden başlayarak Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahallede kesintisiz çalışan 186 personel, günde ortalama 450 ton olmak üzere 9 gün boyunca 4 bin 60 ton evsel atık ile 130 ton ambalaj atığı topladı.

Öte yandan, bayram tatili boyunca karasinek, sivrisinek ve sağlığa zararlı haşerelere karşı gerçekleştirilen düzenli ilaçlama çalışması, 11 ekip tarafından aralıksız sürdürülürken, Koronavirüs salgınına karşı yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları da devam etti.

"Konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yerleşik nüfusu 122 bin olan kentimiz Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 1 buçuk milyona yakın ziyaretçi ağırladı. Kuşadası Belediyesi olarak başta Temizlik İşleri ve Zabıta ekiplerimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimizle 24 saat sahada olarak konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık. 9 gün boyunca kentimizin her noktasına aynı özeni göstererek temizledik. Tatillerini geçirmek için Kuşadası’nı seçen tüm ziyaretçilerimize ve görevlerini layığıyla yerine getiren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.