Kuşadası Belediye Başkanı Günel, kendisini suçlayan Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu

Geçtiğimiz günlerde evinin önünde bir grup tarafından darp edilen yazar Ergün Poyraz, saldırının arkasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve araştırdığı şirketin olduğunu ileri sürdü. Başkan Günel, Kuşadası Adliyesi'ne giderek yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu.

Evinin önünde darp edilen yazar Ergün Poyraz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i suçladı.

Poyraz yaptığı açıklamada "Saldırının arkasında kesinlikle Ömer Günel ve bu şirket var. Trilyonlarca yolsuzluğa İçişleri Bakanlığının müdahale etmesi gerekiyor diye düşünüyorum" demesi üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, adliyeye giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Günel, "Daha öncede ifade ettiğim gibi bizim hiçbir zaman onayladığımız tasvip etmediğimiz bir durum olamaz. Kim, hangi sebeple olursa olsun bu saldırıyı bizim hoş görmemiz tasvip etmemiz mümkün değil. Bunlar olmasın, Kuşadası huzur kenti olsun diye uğraşan insanlardan biriyim. Bugün neden adliyedeyim, Ergün Bey, dün yoğun bakımdan servise çıktığında 'Beni PKK'lılar dövdü ve Belediye Başkanı dövdürttü' dedi. Bu ciddi bir suçlama demek ki elinde bilgi ve belgeler var. Varsa iddiasını ispat etmeli, yoksa da iftiradan dolayı soruşturulmalı. Bundan dolayı bugün buraya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bir an önce bu kovuşturmanın tamamlanması ricasında bulundum. Bunlar çirkin iddialardır, kendisinin elinde ne bilgi ne belge varsa yargı makamlarına teslim etmeli. İnşallah yargı gerçeği ortaya çıkarır" dedi.