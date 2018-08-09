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Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (2) - Yeniden 

Taylan YILDIRIM/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de kurtarıldı

09 Ağustos 2018 12:30

Taylan YILDIRIM/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 7\'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında, saat 03.25’te, düzensiz göçmen botunun battığı ihbarı alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve dalış timi ile helikopter, uçak ve 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin arama- kurtarma çalışmasıyla 4 kaçak göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda, 7\'si çocuk 9 kaçak göçmenin cansız bedeni sudan alındı. Kurtarılan göçmenlerin ilk ifadelerine göre, kayıp göçmenin olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Botun battığı bölgede, teyit amaçlı dalış timinin görevlendirildiği kaydedildi.

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