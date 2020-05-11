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Kuşadası açıklarında deprem

11 Mayıs 2020 12:41

Aydın'ın Kuşadası açıklarında bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 3,5 derinliğini ise 5 kilometre olarak belirledi.

AYDIN (İHA) - Kuşadası Körfezi’nde hafif şiddetli deprem meydana geldi. AFAD’den edinilen bilgiye göre, Saat: 12.33’de meydana gelen, 3.6 büyüklüğündeki depremin 5.03 derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuşadası Körfezi olduğu öğrenildi. Paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar korku yaşadı. Deprem Kuşadası’nın yanı sıra Selçuk, Söke, Seferihisar ve Menderes’te de hissedildi.

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DepremkuşadasıAvrupa Sismoloji Merkezi
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