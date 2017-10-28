Kuşadası açıklarında 57 kaçak yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI(Aydın), (DHA)- KUŞADASI açıklarından lastik botla Yunan adalarına gitmek için yola çıkan 57 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, bir grup kaçağın Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli açıklarından Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na doğru yol aldığını öğrendi. Harekete geçen \'TCSG Umut\' gemisinin durdurduğu lastik botta, çoğu kadın ve çocuk olan Suriye ve Eritre uyruklu 57 kaçak yakalandı. Kuşadası\'na getirilen kaçakların, ifadelerinin alınmasından sonra Aydın İl Göç İdaresi\'ne teslim edileceği belirtildi

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