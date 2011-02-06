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Yaşam

Kuşadası 4.2'yle sallandı

Kuşadası önceki gecenin ardından bu kez saat 04.09'da 4.2 şiddetinde sallandı.

06 Şubat 2011 02:00

T24 - Kuşadası önceki gecenin ardından bu kez saat 04.09'da 4.2 şiddetinde sallandı. Bölgede birçok küçük deprem de meydana geldi.
 
Kuşadası'nda 4.1'in ardından neredeyse tam 24 saat sonra bu kez 4.2 şiddetinde deprem.

Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi duyurdu.

Saat 04.09'da hissedilen deprem denizin 0,2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4.2 şiddetindeki depremin öncesinde ve sonrasında da bölgede pekçok küçük sarsıntı dikkat çekti.

Dün ve bugün bölgede meydana gelen depremler şöyle:

5 Şubat, saat 01.00, Selçuk-İzmir, depremin büyüklüğü 3.7
5 Şubat, saat 01.26, Selçuk-İzmir, depremin büyüklüğü 3
5 Şubat, saat 03.35, Güllük-Milas, depremin büyüklüğü 2.9
5 Şubat, saat 04.08, Kuşadası-Aydın, depremin büyüklüğü 2.6
5 Şubat, saat 04.46, Kuşadası-Aydın, depremin büyüklüğü 2.8
5 Şubat, saat 04.37, Kuşadası-Aydın, depremin büyüklüğü 4.1
5 Şubat, saat 21.32, Kuşadası Körfezi, depremin büyüklüğü 2.6
5 Şubat, saat 22.45, Ege Denizi, depremin büyüklüğü 3.1
5 Şubat, saat 23.54, Kuşadası-Aydın, depremin büyüklüğü 2.5
6 Şubat, saat 03.36, Kuşadası Körfezi, depremin büyüklüğü 2.6
6 Şubat,  saat 04.08, Kuşadası Körfezi, depremin büyüklüğü 4.2
6 Şubat, saat 05.58, Kuşadası-Aydın, depremin büyüklüğü 2.6

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