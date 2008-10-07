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Yaşam

Kuş yuvası öldürdü

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir kadın, şofben bacasının çıkışına kuşun yuva yaptığı banyoda karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

07 Ekim 2008 03:00

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir kadın, şofben bacasının çıkışına kuşun yuva yaptığı banyoda karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Alınan bilgiye göre, Fidanbaşı köyünde annesiyle birlikte oturan Zeynep Metin (40), duş almak için banyoya girdi. Kızı banyoya girdikten sonra uyuyan anne Gülsüm Metin, sabah uyandığında Zeynep Metin'i banyoda ölü buldu.

Olay yerine gelen Şalpazarı Cumhuriyet Savcısının yaptığı ilk inceleme sonucu, Metin'in, karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlendi.

İncelemede, Metin'in banyo yaptığı şofbenin baca çıkışına bir kuşun yuva yaptığı ve içinde de 4 adet yumurta bulunduğu görüldü.

Bu arada, şofbenin bulunduğu banyonun penceresinin daha önce açık olduğu, buradan sağlanan hava akımı nedeniyle şofben bacasının çekmediğinin fark edilmemiş olabileceği ifade edilirken, havaların soğuması nedeniyle Zeynep Metin'in banyo yaparken pencereyi kapattığı, zehirlenmenin de bundan kaynaklanabileceği belirtildi.

Türk Telekomda çalıştığı ve yeni çalışma yeri belirlenene kadar köyünde kaldığı öğrenilen Zeynep Metin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Korumu morguna kaldırıldı.

Yakınları, Zeynep Metin'in, Trabzonspor delegesi olduğunu ve odasını çok sevdiği bordo-mavi renklerle donattığını belirterek, ölümü nedeniyle gözyaşlarını tutamadılar.

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