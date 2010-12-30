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Yaşam

KUŞ UÇAK SEFERİNİ ENGELLEDİ İSTANBUL (A.A)

30 Aralık 2010 13:47

-KUŞ UÇAK SEFERİNİ ENGELLEDİ İSTANBUL (A.A) - 30.12.2010 - British Airways'in Londra-İstanbul seferini yapan uçağının motoruna kuş çarpınca, bu sabah yapılması planlanan İstanbul-Londra seferi gerçekleştirilemedi.  British Airways'in dün akşam 22.10'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Airbus A-320 tipi uçağının sol motor kaportasına kuş çarptı. Bunun üzerine uçak, THY Teknik A.Ş hangarına çekildi. British Airways'in saat 09.00'da yapılması planlanan İstanbul-Londra seferi, Londra'dan gelecek parça beklendiği için yapılamazken, uçağın parçanın getirilmesinin ardından saat 19.00'da seferini gerçekleştirmesi bekleniyor.

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