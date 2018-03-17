Kuş tüyü ve yaprakları sanat eserine dönüştürüyor

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de gittiği kursta kısa sürede minyatür öğrenen Aysun Acar (49), sanatını tuval olarak kullandığı kuş tüyü, yaprak, kuru çiçek ve istiridye kabuklarına yapıyor.

​Balıkesir\'de, kendi kurduğu atölyesinde çalışmalarını sürdüren Aysun Acar, çocukluğundan beri resme ilgi duyduğunu söyledi. Resmin ardından geleneksel sanatlara olan merakı nedeniyle minyatürle ilgilenmeye başladığını belirten Acar, kısa süre gittiği minyatür ve ebru kursu sonrası sanata başladığını ifade etti. Acar, \"Merakım sonrası minyatür sanatına başladın. Minyatürü kuru yaprak, kuş tüyü istiridye kabukları ve kuru çiçekler üzerine çalışıyorum. Ağırlıklı olarak geleneksel sanatlar üzerine çalışmalarım var. Kuş tüyü üzerine çalışmalar aslında eski bir Kızılderili sanatıdır. Ben bunun üzerine minyatürler yapıyorum. Yine yaprak sanatı 500 yıllık geçmişe sahip bir sanattır. Bunun yanında camaltı sanatı yine bize ait bir sanattır. Fakat biz çok fazla geliştirip önem vermemişiz. Tunuslular daha çok geliştirmişler bu sanatı\" diye konuştu.

\'SANATIMI GENÇ NESİLLERE FARKLI BAKIŞ AÇISI İLE SUNMAK İSTEDİM\'

\"Geleneksel sanatları genç nesillere tanıtmaya çalışıyorum. Minyatür konusunda eğitim vermiyorum, ama yağlı boyada öğrencilerim var\" diyen Acar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlara merakı olduğunu söyledi. Acar, \"Minyatür sanatı daha çok kağıt ve paspartu üzerine çalışılır, ben unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalı. Ben, genç nesillere farklı zeminler üzerinde farklı bir bakış açısı ile sunmak istedim. O yüzden istiridye kabukları, kuş tüyleri ve yapraklar üzerinde çalışıyorum\" dedi.

YAPRAKLAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 3 YILI SÜREBİLİYOR

Özellikle kuru yapraklar üzerine minyatür çalışmalarının zaman aldığını belirten Acar şöyle konuştu:

\"İstiridye kabuğu üzerine çalıştığınız desene göre bir eseri yapma süresi değişiyor. Bazen bir, bazen iki hafta. Yapılan çalışmanın ağırlığına göre yapım aşamaları ve süreleri değişiyor. Yaprakların bir yıl ile dört yıl arasında kurumasını bekliyorum. Üzerine yapılan çalışmalar da 6-7 ay arası sürüyor. Tablo haline gelmesi ağır bir çalışmaysa, 3 yılı bulabiliyor. Küçük kuş tüyleri üzerine çalışmalarım ise bazen bir haftada bitebiliyor. Kuş tüyü üzerine çalışmalara, önce su bazlı boyalarla başladım, ama yağlı boyanın daha güzel göründüğünü keşfettim. O nedenle şu an yağlı boya ile çalışıyorum.\"

Özel sipariş almadığını belirten Acar, \"Özel siparişler alınırsa zanaata girer. Neyi çalışmak istiyorsam, onu yapıyorum. Genelde eski gravürlerden faydalanarak çalışmalarımı yapıyorum\" dedi. Acar, eserlerinin genelde koleksiyonerler tarafından alındığını belirtti.

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