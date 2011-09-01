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Yaşam

Kuş sürüsü uçağı geri döndürdü

İstanbul-Taşkent seferini yapan uçak, kuşların uçağın sol motor pallerine çarparak hasar vermesi üzerine Atatürk Havalimanı'na döndü.

01 Eylül 2011 03:00

T24 - İstanbul-Taşkent seferini yapan uçak, kuşların uçağın sol motor pallerine çarparak hasar vermesi üzerine Atatürk Havalimanı'na döndü.

İstanbul-Taşkent seferini yapan Özbekistan Havayollarına ait uçak, bir kuş sürüsünün uçağın sol motor pallerine çarparak hasar vermesi üzerine Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Alınan bilgiye göre, 165 yolcusuyla saat 13.42'de Atatürk Havalimanı'ndan havalanan UZB-272 sefer sayılı VP-BUI kuyruk tescilli Boeing 757-200 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne çarptı.

Çarpma sonucu uçağın sol motor pallerinde hasar oluşan uçak, saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Uçak, bakım için Atatürk Havalimanı'nda hangara çekilirken, Taşkent'e uçuşları iptal edilen yolcuların yeni bir uçak ayarlanana kadar konaklamaları için İstanbul'daki otellere gönderileceği bildirildi.


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