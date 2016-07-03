"Kuş misaliyiz" diyen Şimşek'in karısı Twitter'da sert çıktı: Doğum gününde oğlunun yanında olamadıktan sonra...

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, Twitter'da yaptığı "Önceki gün; Körfez Köprüsü ve Yalova ziyareti Dün; Hatay'da iftar Bugün; İstanbul ve Kilis'te iftar Her gün; Kuş misaliyiz vesselam" paylaşımına eşi Esra Şimşek'ten tepki geldi. Mehmet Şimşek'in, oğulları Mehmet Emre'nin doğum gününe katılmadığını hatırlatan Esra Şimşek, paylaşımın altına "Sevgili Mehmet Emre'nin doğumgününde yanında olamadıktan sonra..." mesajını bıraktı.

2010 yılında evlenen Mehmet ve Esra Şimşek çiftinin Azra ve Sare adında 2.5 yaşında ikiz kız bebekleri ve Emre adında 1 yaşında oğulları bulunuyor.

@memetsimsek Sevgili Mehmet Emre'nin doğumgününde yanında olamadıktan sonra... — Esra ŞiMŞEK (@Esrakarasimsek) 2 Temmuz 2016

Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek arasında geçen diyalog sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları, konuyla ilgili olarak "Boşanmayı düşünürseniz, tivitır'ın yarısı boşanma avukatı esra hanım, bi tivit atmanız, kafi", "Ne kadar güzel bir hanım imiş Esra Hanım", "Allah yar ve yardımcınız olsun sayın bakanım" ifadelerini kullandı.