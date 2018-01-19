Kuş Kadınların Ülkesi: Lale Temelkuran'ın resim sergisi Kadıköy'de açılıyor

Ressam Lale Temelkuran’ın ‘Kuş Kadınların Ülkesi…’ isimli 24. kişisel sergisi, 27 Ocak-20 Şubat tarihlerinde, İstanbul Fenerbahçe’deki Artev Sanat Galerisi’nde sanat severlerle buluşacak.

Gazeteci ve yazar Ece Temelkuran ile ödüllü yönetmen İnan Temelkuran’ın da annesi olan ressam, sergideki eserlerinde ‘kalbini yitirmiş bir kuş gibi uçan’ zamanı resmediyor ve sanatseverleri ‘hayata beraber hayret etmeye’ çağırıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve uluslararası sanat fuarlarında pek çok karma sergiye katılan ressamın eserleri, birçok kurum ve kuruluşta da sergilendi. Öğrenciliğinden bu yana soyutlamalı figüratif çalışan ve akrilik tekniğini kullanan sanatçı, daha çok insan ilişkileri, zaman, mekansızlık, nesne-zaman ilişkisi, zamanın içinden an’lar gibi başlıklarda 23 kişisel sergi açtı. Sanatçı, çalışmalarını Bornova’daki atölyesinde sürdürüyor.