Kuş gribinden sonra 'fok gribi'

Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim adamları, insan sağlığına tehlike oluşturabilecek yeni bir grip virüsü tespit ettiklerini söylüyor. H3N8 virüsü, geçen yıl ülkenin doğu kıyısında çok sayıda fokun öldüğü bir salgından sorumlu tutuluyor.

Virüsün kuş gribinin bir türünden evrimleştiği düşünülüyor. Bu, grip virüsünün ilk kez kanatlı hayvanlardan deniz canlılarına atlamış olması demek. Ayrıca mutasyon sırasında güçlenen virüs, hedef aldığı canlıda daha şiddetli etki yaratacak duruma gelmiş.

Uzmanlar, Amerikan Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin dergisinde yer alan makalelerinde, mutasyonun H3N8 tipi virüsü insanların solunum sistemine de yerleşebilecek hale getirdiğini vurguluyor.

Bu da uzmanlara göre, yeni bir grip salgınının beklenmedik kaynaklardan gelebileceğinin göstergesi.

Sürekli mutasyon geçiren grip virüsleri, zaman zaman insan için ölümcül olabilecek yeni bir kombinasyon oluşturuyor.

Bünye virüse karşı savunmalar geliştirene ve söz konusu virüsü devre dışı bırakacak tedaviler bulunana dek virüs çok sayıda kişinin ölümüne yol açıyor.

1918-1920 arasında etkili olan son grip salgınında İspanya'dan dünyanın hemen her yerine hızla yayılan virüs 50 ile 130 milyon arasında kişinin ölümüne neden olmuştu.

Son on yılda, bir sonraki salgının nereden gelebileceğini belirlemek için yapılan çalışmalar hız kazandı.

Son çalışma, geçen yıl New England kıyısında 162 adet fokun ölümüne odaklanıyor.

Beş adet bayağı fok üzerinde yapılan incelemelerde ilk kez 2002'de Kuzey Amerika'daki kuşlarda ortaya çıkan H3N8 tipi grip virüsü belirlendi.

Foklar, insan gibi memeli canlılar olduğu için virüsün kuşlardan memelilere atlama becerisi kazanması, potansiyel olarak insana da daha kolay bulaşabileceği ve daha ölümcül olabileceği anlamına geliyor.

Virüsün özellikle insanların solunum yolunda da bulunan bir proteini hedef alıp buraya yerleştiği bildiriliyor.

New York'taki Weill Cornell Tıp Fakültesi'nin uzmanlarından Dr Anne Moscona, bu virüsün daha önce rastlamadıkları bir birleşim yarattığını söylüyor.

Mikrobiyologlar şimdiye dek kuş gribinin, fok gibi deniz memelilerine atlayabileceğini kestirmemişti. Dr Moscona, "grip herhangi bir yerden patlak verebilir, hazırlıklarımızın şimdiye dek düşündüğümüzden daha iyi olması gerekiyor. Yeni virüsleri ve potansiyel risklerini takip etmekte çok atik davranmalıyız" dedi.

Son yıllarda ortaya çıkan kuş gribi ve domuz gribi salgınları hayvanlardan insanlara bulaşabilir duruma gelmiş ve ölümlere yol açmış, ancak korkulan boyutlarda bir salgını tetiklememişti. (BBC Türkçe)