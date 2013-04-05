Kuş gribinden ölenlerin sayısı artıyor

Çin'de kuş gribi yüzünden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldiği açıklandı.

Çin Haber Ajansı, son olarak Zhejiang bölgesinde 64 yaşındaki bir çiftinin de ölmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Ülkede, en az 14 kişide H7N9 virüsüne rastlandığı belirtilirken, virüsün şimdilik insandan insana bulaşmadığı ifade edildi.

Hastalığın, yüksek ateş ve şiddetli öksürük ile başladığı, sonra zatürreye çevirdiği biliniyor.

Çin'de, 2003'te kuş gribinin bir diğer türü olan H5N1 virüsü nedeniyle 360'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.