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Sağlık

Kuş gribinde ‘İspanyol gribi’ umudu

1918'deki salgından kurtulmayı başaranların halen grip virüsüne karşı bağışıklığa sahip olduğunu belirtildi.

19 Ağustos 2008 03:00

ABD’li araştırmacılar, 1918 yılındaki öldürücü grip salgınından kurtulmayı başaranların halen grip virüsüne karşı bağışıklığa sahip olduğunu belirtti.

Nature dergisinde yer alan makalede, “İspanyol gribi” denilen salgından kurtulanların vücutlarının hala antikor üretebildiği, bunun da ileride olası salgınlar için tedavi yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Bilim adamlarının, 1918 yılındaki H1N1 virüsünün neden olduğu salgını atlatan 91 ila 101 yaşları arasındaki 32 kişi üzerinde çalıştığı ve bu kişilerin kanlarında hala virüsü öldürebilecek antikorlar bulunduğu kaydedilen makalede, bu antikorların virüsü taşıyan farelere zerk edildiği ve virüsü öldürebilecek güçte olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Söz konusu araştırmada yer alan Vanderbilt Üniversitesi’nden Doktor James Crowe, yeni kuş gribi türlerini bertaraf etmek için benzer antikorların geliştirilebileceğini belirtti.

Tüm dünyada 1918 yılında etkili olan “İspanyol gribi” salgınında, tahminen 50 milyon kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

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