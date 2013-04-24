Kuş gribi yayılıyor

Yeni kuş gribi virüsüne Çin’den sonra Tayvan’da da rastlandı. Virüsün 2003 yılında dünyayı etkisi altında alan H5N1’e göre insandan insana daha kolay geçtiği açıklandı.

Yeni kuş gribi virüsü H7N9'a Tayvan'da da rastlandı. Tayvan Sağlık Bakanlığı, virüsün daha önce Çin'de çalışmış olan bir erkekte saptandığını duyurdu. Söz konusu kişinin iki haftalık Çin ziyaretinden sonra rahatsızlandığı belirtildi. Şu ana kadar virüs yalnızca Çin'de görülmüştü. Yetkili makamların verdiği bilgilere göre, Çin'de yeni kuş gribi virüsü 100'den fazla kişiye bulaşırken, 22 kişi hayatını kaybetti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü grip uzmanı Keiji Fukuda, Pekin'de yaptığı açıklamada 2003 yılında salgına dönüşen kuş gribi virüsü H5N1'e kıyasla yeni virüsün kanatlı hayvanlardan insanlara daha kolay geçtiğini söyledi. 2003 yılındaki kuş gribi salgınında dünya çapında 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlardan uyarı

Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan bir ekip, bir hafta boyunca Çin'de H7N9 virüsünün incelenmesi çalışmalarında görev aldı. Uzmanlar hazırladıkları raporda, Çinli yetkililere virüsün bulaştığı kişilerin müşahede altında tutulması, dikkatli olmaları ve hayvanları kontrol altında tutmaları uyarısında bulundu. Şu anki bulgulara göre virüsün bulaştığı hayvanlar hastalık belirtisi göstermediği için, virüsün hayvanlar arasındaki yayılımını tespit etmenin zor olduğu ifade ediliyor.