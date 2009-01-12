‘Kuş gribi virüsünün değiştiğine dair kanıt yok’

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Mao Kunan, geçen hafta Çin'de bir kişinin kuş gribinden hayatını kaybetmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, uzmanlardan aldıkları bilgilere göre, kuş gribi virüsünün insandan insana geçebilecek şekle dönüştüğüne dair kanıt olmadığını ifade etti.Son kuş gribinden ölümünden sonra herkesin kendisini korumak için daha dikkatli olmasını isteyen Kunan, bununla birlikte gereksiz korkulara kapılınmaması gerektiğini söyledi.Çin'de geçen hafta 19 yaşındaki bir genç kuş gribi virüsü H5N1'den ölmüştü.Kuş gribi virüsü ekim-mart arası soğuk aylarda etkili oluyor. Uzmanlar, bazı ördek türlerinin virüsün doğal kaynağı olduğunu, ancak bu türlerin hastalık belirtisi göstermediğine dikkati çekiyor.Kuş gribi virüsünün değişime (mutasyona) uğrayarak kolayca insandan insana geçecek bir şekle dönüşmesi ve böylelikle dünyada milyonlarca insanı öldürmesinden endişe ediliyor.Dünyanın en büyük kanatlı sayısına sahip ve yüz milyonlarca çiftçinin kümeslerinde hayvan yetiştirdiği Çin, dünyada kuş gribiyle savaşta en önemli ülke olarak görülüyor.