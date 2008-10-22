Kuş gribi tehdidi sürüyor

BM Kuş Gribiyle Mücadele Koordinatörü Dr. David Nabarro tarafından açıklanan raporda, dünyada bugün pek çok ülkenin kuş gribi salgınıyla mücadele plan ve programları bulunduğu, ancak bu plan ve programlar test edilmediği için yeni bir kuş gribi salgınında gerçekten ne denli etkili olacağının bilinmediği ifade edildi.Raporda, yeni bir ciddi salgının dünya ekonomisine 3 trilyon dolarlık zarar verebileceği, ancak eskiye göre pek çok ülkede böyle bir salgın durumunda neler yapılacağına ilişkin daha fazla bilinç olduğu kaydedildi.Naborro, BM'de gazetecilere yaptığı açıklamada da 2003 yılından beri kuş gribi salgını nedeniyle Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki 15 ülkede toplam 245 kişinin öldüğünü hatırlatarak, yeni ve ağır salgın durumunda bu sayının çok daha fazla artarak 1 milyona ulaşabileceği uyarısında bulundu.Naborro, bu kapsamda 24-26 Ekim tarihleri arasında Mısır'da uluslararası bir konferansın yapılacağını ve bu toplantıya şu ana dek 60 ülkenin bakanlarının katılacağı konusunda teyit aldıklarını söyledi.Naborro, konferansta yeni bir salgın durumunda ulusal ve uluslararası düzeylerde neler yapılacağının gözden geçirileceğini sözlerine ekledi.