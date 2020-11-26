Kuş gribi salgını Japonya’da yayılıyor

Kasım ayı başından bu yana toplu kuş gribi vakalarının bildirildiği Japonya’da, 10’uncu vaka Hyogo Eyaleti’nde görüldü. Tavuk çiftliğinde görülen vakada yaklaşık 146 bin tavuk itlaf edilecek.



Ocak 2018'den bu yana toplu kuş gribi vakalarının ilk olarak bu ay başında yeniden görüldüğü Japonya’dan bir haber daha geldi.



Daha önce Kagawa'da 8, Fukuoka'da 1 çiftlikte doğrulanan salgının bu kez Hyogo Eyaleti'ndeki bir tesise sıçradığı açıklandı. Ülkede bu yıl doğrulanan onuncu salgın olarak kayıtlara geçen gelişmenin ardından yaklaşık 146 bin tavuğun tedbir amaçlı itlaf edileceği bildirildi. Awaji şehrindeki çalışmalara Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de destek vereceği öğrenildi.







Japonya’da ilk olarak 5 Kasım'da Kagawa Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinden rapor edilen toplu kuş gribi vakalarının Ocak 2018'den bu yana ilk olduğu kaydedildi. Aynı bölgedeki 8 tesisin ardından salgın son olarak Fukuoka'ya sıçradı.

Hyogo Eyaleti'ndeki son vakalarla birlikte bu yıl tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 10'a, salgından etkilenen eyaletlerin sayısı ise 3'e yükselmiş oldu.

(İHA)