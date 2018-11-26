Kuş gözlemcisi Prof. Dr. Kılıç: Bilimsel yaban hayatı kitapları güncellenmeli

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da yıllardır kuş gözlemciliği yapan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yaban hayatına dair bilgilerin yeraldığı kitapların artık ihtiyaca cevap vermediğini ve güncellenmesi gerektiğini söyledi.

UNESCO Kültür Mirası listesindeki Hevsel Bahçeleri\'nde yılın dört mevsiminde görülebilen nadir kuşlarla ilgili çalışma yürüten Prof. Dr. Ahmet Kılıç, \"Ülkemiz kuşları üzerine yayımlanmış sınırlı sayıda el kitabı mevcuttur. Bu kitaplarda yer alan bilgiler önceki yıllarda yapılmış gözlem ve araştırmaları kapsamaktadır. Yeni yapılan araştırmalar, bu kitaplara yansıtılamamaktadır. Dolayısıyla ihtiyaca cevap vermeyen kitapların güncellenmesi gerekir. Günümüzde gerçekleştirilen kayıtlar, bu kitap bilgileriyle uyuşmamaktadır. Mesela farklı aylarda Yeşil Düdükçün Diyarbakır\'da tespit edilebilmiştir. Yeşil Düdükçün için Hevsel Bahçeleri\'nin yerli türüdür diyebiliriz. Fakat basılı kitaplarda Diyarbakır\'da Yeşil Düdükçün\'e ait bilgiye rastlanamamıştır. Bu durum bir çok farklı kuş türlerinde de karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda eski yaban hayatı kitaplarının güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

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