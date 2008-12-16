Kuş dışkısında saklanan 2.8 ton kokain

Peru’da kuş dışkısı içine saklanmış 2.8 ton kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 kişi tutuklandı.



Kolombiya’dan sonra dünyanın 2. büyük kokain üreticisi olan Peru’dan Avrupa’ya gönderilmek istenen kokainin, narkotik köpeklerinin bulmasının önüne geçmek için pis kokulu gübre içinde saklandığı bildirildi.



Kokainin, 5 aydır süren bir soruşturma sonucunda bir depoda, 400 torbalık yaklaşık 20 ton gübre içine saklanmış olarak bulunduğu kaydedildi. Kaçakçılıkla ilgili 5 kişinin tutuklandığı belirtildi.

