Muğla kuş cennetinde yangın çıktı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde Çalış Plajı Köçek Mustafa Caddesi kıyısındaki sazlık alandaki yangın çıktı.

Öğle saatlerinde başlayan yangın, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 arazöz ile Fethiye Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bataklık bölgeye girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, alevlerin yayılmaması için sazlık alan çevresinde önlem aldı.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Yangın sırasında sazlıktaki yabani kuşlar, bölgeden uzaklaştı. İtfaiye ekipleri, bataklığın kıyı kesimlerine ulaşan alevlere müdahale ederken, sazlık alan kül olduktan sonra yangın kontrol altına alınabildi.

20 dekar alan, içerisinde barındırdığı yaban hayatıyla birlikte kül olduğu yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yangının çöp yakmak isteyenler tarafından çıkarıldığı olasılığı üzerinde duruluyor.