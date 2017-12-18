KUŞ ÇARPAN THY UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

TÜRK Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul\'dan Zürih\'e giden uçağı kalkışından bir süre sonra kuş çarpınca geri dönmek zorunda kaldı. Yolcular sabah saat 05.00\'da Zürih\'e gönderilecek

THY\'nin TK-1911 sefer sayılı TC- JTA kuyruk tescilli Airbus 321 tipi uçağı dün akşam saat 21.15\'te kalkması gerekirken olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 22.49\'da Atatürk Havalimanı\'ndan Zürih\'e\' gitmek üzere havalandı. THY uçağı, kalkışından bir kısa süre sonra kuş sürüsüne girdi. Kuşların uçağa çarpması üzerine pilot uçuş kulesine “Kuş çarpması nedeniyle geri dönüyoruz\" bilgisini verdi. Uçak saat 23.06\'da sorunsuz şekilde İstanbul Atatürk Havalimanı\'na indi.

Kalkışından 17 dakika sonra geri dönen THY uçağı bakım hangarına alınırken yolcular terminale alındı. Yolcuların, saat 05.00\'da Zürih\'e gönderileceği bildirildi.



