Kuş yuvalarındaki sigara izmaritlerinin sırrı ne?

Meksikalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmayla kentlerde yaşayan kuşların, yuvalarını yapmak için sigara izmaritlerini kullandığı ve izmarit filtrelerinin parazitleri yuvadan uzaklaştırdığı kanıtlandı.

İngiliz ''Biology Letters'' dergisinde yayımlanan araştırmada serçe ve ev çütrelerini çiftleşme döneminde incelendi.

Kuşlarla yaşayan parazitlerin bu hayvanların çiftleşme ve hayatta kalma becerilerini olumsuz etkileyebildiğini belirten araştırmacılar, serçe yuvalarının yüzde 89'undan ve ev çütrelerinin yuvalarının yüzde 86'sından fazlasında sigara filtrelerinde bulunan selüloz maddesine rastladı.

Serçelerin yuvasında ortalama 8, ev çütrelerinin yuvasında ise 10 izmarit bulundu.

Bilimadamları, selüloz ağırlığı ne kadar fazlaysa yuvada o kadar az parazit olduğunu gördü.

Ancak bilimadamları, kuşların parazitlere karşı önlem için ''bilerek'' izmarit toplayıp toplamadığının belirlenmesi için başka araştırmaların gerekli olduğunu vurguladı.