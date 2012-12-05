T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kuş yuvalarındaki sigara izmaritlerinin sırrı ne?

Yapılan bir araştırmaya göre kentlerde yaşayan kuşlar, yuvalarını yapmak için sigara izmaritlerini kullanıyor ve izmaritler parazitleri yuvadan uzak tutuyor

05 Aralık 2012 10:28

Meksikalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmayla kentlerde yaşayan kuşların, yuvalarını yapmak için sigara izmaritlerini kullandığı ve izmarit filtrelerinin parazitleri yuvadan uzaklaştırdığı kanıtlandı.

İngiliz ''Biology Letters'' dergisinde yayımlanan araştırmada serçe ve ev çütrelerini çiftleşme döneminde incelendi.

Kuşlarla yaşayan parazitlerin bu hayvanların çiftleşme ve hayatta kalma becerilerini olumsuz etkileyebildiğini belirten araştırmacılar, serçe yuvalarının yüzde 89'undan ve ev çütrelerinin yuvalarının yüzde 86'sından fazlasında sigara filtrelerinde bulunan selüloz maddesine rastladı.

Serçelerin yuvasında ortalama 8, ev çütrelerinin yuvasında ise 10 izmarit bulundu.

Bilimadamları, selüloz ağırlığı ne kadar fazlaysa yuvada o kadar az parazit olduğunu gördü.

Ancak bilimadamları, kuşların parazitlere karşı önlem için ''bilerek'' izmarit toplayıp toplamadığının belirlenmesi için başka araştırmaların gerekli olduğunu vurguladı.

ETİKETLER

kuşizmaritparazitaraştırmameksikaingilizdergi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24