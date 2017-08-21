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Yaşam

Kuş avlayan çocuklar AKUT görevlisini vurdu

Ali Rıza Ünal, mahallede havalı tüfekle kuş avlayan çocukların tüfeğinden çıkan saçmayla yaralandı

21 Ağustos 2017 20:56

Antalya'da Arama Kurtarma Derneği (AKUT) birim görevlilerinden Ali Rıza Ünal, kuş avlayan çocukların havalı tüfeğinden çıkan saçmayla yaralandı.

Olay saat 15.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle cadde üzerinde bir yakınının yanına gelen AKUT Antalya biriminde görevli Ali Rıza Ünal, mahallede havalı tüfekle kuş avlayan çocukların tüfeğinden çıkan saçmayla yaralandı. Bir süre yol alan ve yaralandığını sonradan anlayan Ünal, kaldırıma yığılıp 112 Sağlık ekiplerini aradı. Sol kasık bölgesinden yaralanan Ali Rıza Ünal, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Ünal'ın çekilen röntgen filminde sol kasık bölgesinde saçma tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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