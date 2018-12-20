Kuş avlarken arkadaşını vurdu

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde kuş avına çıkan Hilmi Işık (19), arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 13.45 sıralarında Arpacık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Fatih G. (19) ve arkadaşı Hilmi Işık, ormanlık alana kuş avlamaya gitti. Fatih G., av tüfeğiyle Hilmi Işık\'ı kazayla başından vurdu. Fatih G.\'nin 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istemesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Işık\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Fatih G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fatih G.\'nin ifadesinde, çalılar arasında ses duyduğunu, o sırada kuş sanıp tüfeğini ateşlediğini, arkadaşını vurduğunu anlayınca durumu yetkililere bildirdiğini söylediği öğrenildi.

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