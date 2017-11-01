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Spor

Kurzawa şov yaptı, PSG’den rekor geldi!

Fransız temsilcisi, 4'te 4 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi

01 Kasım 2017 11:25

Şampiyonlar Ligi eleme grupları aşaması 4. haftasında Paris Saint-Germain, konuk ettiği Belçika temsilcisi Anderlecht’i 5-0 mağlup etti. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk dört maçta 17 gole ulaşan ilk takım oldu ve dördüncü maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantiledi.

PSG’de sol bek mevkisinde görev alan Layvin Kurzawa 52, 72 ve 78’de attığı gollerle ‘Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan ilk savunma oyuncusu’ oldu. Paris ekibinin diğer golleri 39’da Marco Verratti ve 45’te Neymar’dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 4’te 4 yaparak puanını 12’ye yükselten PSG, gruptan çıkmayı garantiledi.

Gruptaki diğer maçta Celtic’i deplasmanda 2-1 yenen Bayern Münih, puanını 9’a yükselterek PSG’nin ardındaki yerini korudu.

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