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Kuryenin ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kamerasında

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'taki bir apartmanda oturan müşteriye yemek götüren kuryenin, yan dairenin kapısındaki bir çift ayakkabıyı giyip, kendi ayakkabılarını bırakarak kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı

12 Ekim 2017 20:31

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'taki bir apartmanda oturan müşteriye yemek götüren kuryenin, yan dairenin kapısındaki bir çift ayakkabıyı giyip, kendi ayakkabılarını bırakarak kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İncivez Mahallesi\'nde bulunan Çaybaşı Sokak\'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda oturan müşteriye yemeği teslim eden kurye, yan dairenin kapısında duran ayakkabıyı giyip, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı. Kurye, çağırdığı asansöre binmeyerek, merdivenden kaçtı. Kapıda, kendi ayakkabıları yerine başka ayakkabıları gören 28 yaşındaki Suat Altınay, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceledi. Altınay, görüntülerde, yan daireye yemek getiren kuryenin, ayakkabılarını çaldığını gördü. Henüz polise başvurmadığını belirten Altunay, kuryenin ayakkabısını getirmemesi halinde şikayetçi olacağını söyledi.

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