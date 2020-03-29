Kuryeler Koronavirüs günlerini anlattı; "Bizden öcü gibi korkuyor, virüs görmüş gibi bakıyorlar"

Yeni tip Koronavirüs salgınının ardından iş yükünde de artış olan kuryeler bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Kuryeler, çok sayıda insanın kapıyı açmadığını ya da paketleri ellerinden teslim almadıklarını dile getirdi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Coşkunarda'ya konuşan kurye Haluk Karasu, “Kapıyı açmayanlar, açıp içerideki odaya kaçanlar bile var. Bizden öcü gibi korkuyorlar ancak endişelerini haklı buluyoruz!” dedi.

Karasu, "Bir saniye duramıyoruz. En çok acil olmayan küçücük paketleri teslim ederken sinir oluyorum. Neymiş bu kadar acil? Kapıyı açmayan çok oluyor. Öcü gibi korkuyorlar bizden. Panikle paketi neresiyle tutacağını şaşıran oluyor, 'Yere bırak' diyen oluyor. İçeriye koşup eline ne geçerse onunla tutmaya çalışanlar var; poşet, bez gibi şeylerle geliyorlar. Kimileri de fazla rahat, 'Yaklaş da konuş' diyor." ifadesini kullandı.

Kurye Fuat Gündem, "Günde 16 saat çalışıyorum. Endişeliyiz ama böyle bir günde insanlara hizmet götürmek zorundayız. Genelde kapıyı açmıyorlar, açsalar da uzak mesafede durmaya çalışıyorlar. Herkes bize virüs görmüş gib bakıyor. Yanımızda maske ve dezenfektan taşıyoruz. Eldiven değiştirmek mümkün olmuyor çünkü tuttuğumuz her paket için bir tane eldiven gerekir o zaman. O kadar çok eldiven bulamayız" diye konuştu.