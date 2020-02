Kurye, yemek siparişi veren üniversite öğrencisini evinde dövdü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir kurye, kendisine \'tek gözlü\' dediğini öne sürdüğü üniversite öğrencisini evinde sopayla dövdü, kuryenin arkadaşları da bu anları cep telefonuyla kayda aldı.

Olay geçen 1 Kasım\'da Eskişehir\'in Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi E.D., internet üzerinden hamburger sipariş verdi ve iddiaya göre altına da daha önce kendisine iyi davranmayan kurye için \'tek gözlü kurye getirmesin\' diye not düştü. Notu gören kurye O.K. yanına 3 arkadaşını alarak verilen siparişi E.D.\'nin evine kendisi götürdü. Siparişin ücretini alan kurye O.K. daha sonra arkadaşları ile birlikte evin içerisine girdi. Kuryenin arkadaşlarından biri de bu anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kurye O.K. üniversiteli gence elindeki sopayla vurup \'Kör kim?\' diye bağırdı. Gencin \'demedim\' yanıtı üzerine kurye, \'Tek gözlü dedin. Bir dahakine kafana sıkarım\" diye tehditte bulundu, sopayla vurdu.

Olayın ardından E.D., polis merkezine giderek kurye O.K.\'den şikayetçi oldu. E.D., olaydan hemen sonra sosyal paylaşım sitesinde de \'Bu bir yardım çağrısıdır. Umarım birileri görüp başlığını açar\' başlığıyla yazı paylaştı. E.D. yaşadığı olayla ilgili şu iddialarda bulundu:

\"1 Kasım 2017 tarihinde hamburgerci kuryesi ve diğer 3 kişi beni evimde darp etti. Olayın başlangıcı 23 ekimde hamburgerciden döner siparişi verdim. Siparişimi getiren kuryeye 100 liramın olduğunu başka bozuk paramın olmadığını söyledim. Kurye bunu daha önceden belirtmem gerektiğini söyleyerek kendi parasından 100 lirayı bozdu ve ödememi alıp gitti. 2 gün sonra tekrardan sipariş verdim ve tekrar aynı kurye geldi. Tekrardan 100 liramın olduğunu ve başka bozuk paramın olmadığını söylediğimde içerde kimsenin olup olmadığını sordu ve arkadaşımdan bozmamı veya parayı onun vermesini önerdi. İçeride kimsenin olmadığını söyledikten sonra 100 lirayı alıp bozup geri getirebileceğini söyledi ve ben de ona güvenemeyeceğimi parayı alıp giderse ne yapacağımı sordum. Bunun karşısında sinirlendi ve \'o zaman yemeyeceksiniz\' dedi ve siparişimi alıp gitti. Bunun üzerine yorum yapıp hız ve servise 1 puan lezzete 10 puan verdim ve elemanlarının çok agresif olduğunu hem geç getirdiğini hem de bozuk yok diye siparişimi alıp gittiğini belirttim. Yorumun hemen ardından hamburgerci aradı ve durumu aynen onlara ilettim. Yaşadığım sıkıntıdan dolayı özür dileyip kapattılar. Daha sonraki 2-3 siparişimde o elemanın gelmesini istemediğimi not kısmında belirttim ve o eleman gelmedi. 1 kasım çarşamba günü tekrardan sipariş verdim ve o elemanın gelmesini istemedim. Sipariş evime ulaştığında karşımda aynı eleman ve yanındaki üç kişi duruyordu. Kesinlikle bir tehdit unsuru görmeden restoran görevlisi sandığım ve durumu çözmeye geldiklerini düşündüğüm için kapıyı açtım. Eleman pos cihazından ödememi alırken \'o eleman gelmesin diye sen mi dedin\' dedi. Ben de \'evet ben dedim çünkü daha önce agresif davranışlar sergilemiştiniz\' dedim. Ödememi aldıktan sonra tam kredi kartımı cebime koyarken kuryenin tokadıyla kafam kapıya çarptı. Kapıyı kapatmaya çalışmama rağmen 4 kişi çullanıp kapıyı açtılar. Ben odaya kaçarken ev arkadaşım odasından çıkıp olaya şahit oldu ve evi terk edip polisi aradı. Beni odada kıstıran 4 kişiden ikisi beni tuttu biri videoya çekti ve kurye beni odamda sopayla darp etti. 10 dakika boyunca darp ettikten sonra evi terk ettiler. Olay olduktan 10-15 dakika sonra polis geldi ve hastaneye gidip darp raporu aldım, şikayetçi oldum.\"

Bu arada kurye O.K.\'nin, bir süre önce hamburgercideki işinden ayrılıp başka bir lokantada çalışmaya başladığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI