-Kuruyemişe döviz darbesi KAYSERİ (A.A) - 15.10.2011 - Döviz fiyatlarındaki artış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kuruyemiş ürünlerinin fiyatları arttı. Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Karapınar, kuruyemiş olarak tüketilen gıda ürünlerinin Türkiye'de ağustos ayı sonu ve eylül ayında hasat edildiğini hatırlattı. Kuruyemiş fiyatlarının genellikle hasatın yapıldığı bu dönemde belirlendiğini ve gelecek hasat sezonuna kadar küçük değişimlere uğrayabildiğini ifade eden Karapınar, bu yıl fiyatların şekillendiği hasat döneminde dövizin artması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kuruyemiş fiyatlarının arttığını kaydetti. Dövizdeki artışın hasat dönemine denk gelmesinin ithal ürünlerin, olumsuz hava koşullarının ise yerli ürünlerin fiyatını artırdığını belirten Karapınar, şu bilgileri verdi: ''Bu üretim sezonunda özellikle fındık, kabak çekirdeği, antep fıstığı, leblebi, ceviz ve badem fiyatları arttı. Fiyat artışına döviz artışı ve olumsuz hava koşulları neden oldu. Ceviz ve badem gibi ürünler, iç üretim miktarı yeterli olmadığı için ithal ediliyor. Hasat döneminde dövizdeki artış nedeniyle bu ürünlerin fiyatı zamlandı. Yerli üretim yapılan fındık, kabak çekirdeği, antep fıstığı ve leblebi ise olumsuz hava koşullarından etkilendi. Mesela nohut, tam olgunlaşma döneminde aşırı yağışlardan zarar gördü. Antep fıstığını dolu yağışı vurdu. Fındık, yine tam olgunlaşma döneminde olumsuz hava koşullarının etkisi altında kaldı. Bu nedenle, bu ürünlerde ciddi rekolte düşüşü oldu. Bunun sonucunda da fiyat artışları kaçınılmaz oldu.'' İthal ürünlerden ceviz, badem ve kaju gibi kuruyemişlerin fiyatının yüzde 25 civarında arttığını kaydeden Karapınar, fındık, antep fıstığı ve kabak çekirdeğinin yüzde 20-25 leblebinin hamaddesi olan nohutun ise yüzde 60'a varan oranlarda zamlandığını sözlerine ekledi.