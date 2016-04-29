Kuruyemiş üreticisi Peyman, 110 milyon dolara satıldı

Kuruyemiş üreticisi Peyman özel sermaye fonu Bridgepoint'e $110 milyona satışı için anlaşıldı.

Hürriyet’in haberine göre, satış bedelinin 110 milyon dolar civarında olacağını söylerken, bir diğer kaynak, "Alım satım anlaşması imzalandı, kapanış Haziran başında olabilir" diye konuştu.

İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1995 yılında Eskişehir'in üç kuruyemiş fabrikasının birleştirilmesi ile kurulan Peyman Gıda, yüzde 30 hissesini 2008 yılında Esas Holding'e satmıştı. Satış işleminin Rekabet Kurulu'nun onayını da alması gerekiyor.