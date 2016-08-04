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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kuruyemiş devinin sahibi tutuklandı

AKP Aydın Milletvekili Mehmet Erdem’in kardeşi serbest bırakıldı

04 Ağustos 2016 16:54

AYDIN’da, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı, esnaf, bürokrat ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 48 kişiden 43’ü yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aralarında Tuğba Kuruyemiş’in sahibi Ahmet Tonkul’un da yer aldığı 5 kişi ise tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ/PDY"ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında işadamları, esnaf ve siyasilerin de bulunduğu 48 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi.

Aralarında AKP Aydın Milletvekili Mehmet Erdem’in kardeşi Ömer Erdem ile Efeler Belediye CHP’li Meclis Üyesi Çetin Dokuzlu’nun da bulunduğu 43 kişi, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce serbest bırakıldı.

 

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