Kuruyan gölleri sıralayan Yeni Şafak yazarı: Gelecek nesilleri bir damla suya hasret bırakmayalım

Yeni Şafak yazarı Mustafa Kutlu, Türkiye’de yaşanan kuraklığın ve yanlış politikaların sonucu kuruyan göller ve nehirleri sıraladığı bugünkü yazısında iklim değişikliğinin bugünün işi olmadığını belirterek “Şöyle düşünün: Marmara’ya kıyısı olan yerleşim bölgeleri sanayi ve evsel atıklarını 'yıllar boyu' denize boşaltıyor. Biz felaketi ancak ‘müsilaj’ yüze vurunca fark ediyoruz. Sera gazları sebebi ile atmosfer bir şu kadar yıldan beri kirlendi. Sonunda 'ozon tabakası' delindi. Bunun ne zaman farkına vardık? Felâketler kör gözümüze parmağını sokunca. Seller, yangınlar, kuraklık, eriyen buzullar vesaire” diye yazdı.

Son 50 yılda Türkiye’de üç Van Gölü büyüklüğünde sulak alanın yok olduğu bilgisini paylaşan Kutlu, “Sulak alanların ve göllerin kuruması kuraklık sebebi ile olduğu gibi bazıları tarıma açmak için (veya sıtma ile savaş için) bizzat kurutulmuştur. Burada bazı göllerimizin durumuna işaret edilecektir” dedi.

Eğirdir, Beyşehir, Burdur Akşehir, Eber, Yarışlı, Işıklı, Avlan, Kuyucuk Meke, Uyuz, Tuz, Seyfe Gölmarmara göllerinin kuraklık ve kaçak suluma nedeniyle kuruduğunu ya da kurumak üzere olduğunu yazan Kutlu, “İnsan hayatı için petrol mü kıymetli, su mu? Şunu bilelim ki bıçak kemiğe dayanmıştır.

Ülkemiz kurak kuşak içindedir. Gelecek nesilleri bir damla suya hasret bırakmayalım” şeklinde yazdı.

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