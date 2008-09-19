Kuruyan göle 'Nasreddin Hoca' çözümü

Tuz Gölü'nde sulak alan kalmadı!

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir süre önce tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün kurtarılması için başlatılan çalışma kapsamında Tecer Dağı'ndan boşa akan kaynak suları borularla göle taşınıyor.İlçeye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Tecer Dağı'nın dibinde bulunan Tecer Gölü bir süre önce tamamen kurudu. Piknikçilerin uğrak yeri olan ve çeşitli kuş türlerinin barındığı gölün bulunduğu alan kuraklığın ardından beyaz bir örtüye büründü.Kuraklıkla birlikte kuşların başka yörelere göç ettiği, sessizliğin hakim olduğu gölün bulunduğu bölgeyi kurtarmak için Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ulaş Belediyesi ve İl Özel İdaresi birlikte çalışma başlattı.Çalışma kapsamında Tecer Dağı'ndan boşa akan kaynak suları borularla bölgeye taşınmaya başladı. Dağdan gölün bulunduğu alana kadar yaklaşık 4 kilometrelik bölüme toprak altından boru döşendi.Yer altı, yağmur ve kar suları ile beslenen ancak son dönemlerdeki iklim şartlarından etkilenerek tamamen kuruyan gölün bulunduğu alana toprak altından döşenen borularla Tecer Dağı'ndan boşa akan kaynak suyu taşınmaya başladı.Yavaş yavaş su tutmaya başlayan göldeki su miktarının yağışlarla birlikte artacağını belirten yetkililer, şu an az akan suyun miktarını artırmak için çalışma yapılacağını, önümüzdeki dönem Tecer Dağı'ndaki kar sularının da bu bölgeye taşınacağını belirtti.Ulaş Belediyesi Meclis Üyesi Metin Karaçoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün yıllar önce yaklaşık 2,5 metre derinliğinde olduğunu, kuş cenneti halindeki bölgenin ilçeye canlılık kattığını belirterek, geçtiğimiz yıllarda suların çekilmesiyle birlikte gölün tamamen kuruduğunu söyledi.Başlattıkları çalışmayla göle Tecer Dağı'ndan borularla su akışının sağlandığını söyleyen Karaçoban, bu suyun miktarının da artırılarak yıl boyunca göle verilmesiyle birlikte Tecer Gölü'nün eski günlerine dönebileceğini ifade etti. İlçe halkından Hacı Erdal ise gölün su tutmasıyla birlikte bölgenin çok güzel bir mesire alanı olacağını ifade etti.