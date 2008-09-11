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Çevre

Kuruyan bir 'Küçük Göl'

Konya'nın Kulu ilçesi Kaymakamı Erkaya Yırık, Düden Gölü'nün bir parçası olan, 186 kuş türünün yaşadığı Küçük Göl'ün

11 Eylül 2008 03:00

Konya'nın Kulu ilçesi Kaymakamı Erkaya Yırık, Düden Gölü'nün bir parçası olan, 186 kuş türünün yaşadığı Küçük Göl'ün tamamen kuruduğunu bildirdi.

Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ile birlikte kuruyan Küçük Göl alanında incelemelerde bulunan Yırık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya Kapalı Havzası'nda yer alan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Düden Gölü'nün küresel ısınmanın etkisi ve bilinçsiz kuyu açılması nedeniyle yok olma tehlikesi yaşadığını söyledi.

Düden Gölü'nün bir parçası olan, 186 kuş türünün yaşadığı Küçük Göl'ün tamamen kuruduğunu belirten Yırık, "Gölde su bulunmayınca bölgenin sembolü olan flamingolar ve diğer kuşlar bu yaz bölgeye gelmedi. Bunun sonucunda kuş gözlemcileri de bölgeye gelmez oldu" dedi.

Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ise küresel ısınmanın etkisiyle, Düden Gölü'nü besleyen tek su kaynağı olan Değirmenözü Deresi'nin suyunun göle ulaşmadığını kaydetti.

Göle akan şehrin kanalizasyonu için Atık Su Arıtma Tesisi inşa edip faaliyete geçirdiklerini dile getiren Yıldız, bölgeye daha fazla yağış düşmesi için ağaçlandırmaya çalıştıkları 2 bin dekarlık arazinin sulanması konusunda Çevre ve Orman Bakanlığının desteğini beklediklerini bildirdi.

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