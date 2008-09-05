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Yaşam

Kuruyan barajdan cephanelik çıktı

Ankara'da, Çubuk-1 Barajı Gölü havzasında içinde çok sayıda mermi olan bir çuval bulundu.

05 Eylül 2008 03:00

Ankara'da, Çubuk-1 Barajı Gölü havzasında içinde çok sayıda mermi olan bir çuval bulundu.


Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen hafta, baraj gölündeki suyun çekilmesinin ardından otoban köprüsü altında temizlik çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir çuval bulundu. Çuvalda mermi olduğunu gören belediye görevlileri durumu polise bildirdiler.


Bölgeye giden terörle mücadele ekiplerince yapılan incelemede, çuvalda bin 549 adet çeşitli çapta mermi, 6 adet bomba atar mermisi, 2 adet aydınlatma fişeği olduğu belirlendi. Bulunan mühimmat incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.




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