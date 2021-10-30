Kurutulmuş patlıcan hırsızlarına şafak operasyonu

Aydın’da hırsızlar bu kez kurutulmuş patlıcanlara dadandı. 20 bin TL değerindeki kurutulmuş patlıcanı çalan hırsızlar, polislerin 3 gün süren çalışmasının ardından şafak operasyonuyla yakalandı.

İlginç hırsızlık olayı Nazilli ilçesinde meydana geldi. Yarım asırdan fazladır patlıcan ve diğer sebzeleri kurutarak ihracat yapan ve ekmeğini bu işten kazanan dünyaca ünlü Patlıcan Vadisi'ndeki bir evin deposundan 20 bin TL değerinde satışa hazır kuru patlıcan çalındı.

Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşayan E.V. isimli bir şahsın deposundan 3 gün önce çalınan biber ve patlıcanlar, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sıkı çalışması sonucu bulundu. Adresi tespit edilen şüpheli A.N.'nin bulunduğu adrese şafak operasyonu düzenlendi. Baskında şüpheli ile birlikte çalınan kurutulmuş biber ve patlıcanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan A.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.