Kurusıkı tabancayla eczane soygununa 30 yıl hapis istemi

Antalya'da kurusıkı tabancayla iki eczaneyi soydukları ve bir eczaneden 30 lira gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi hakkında "nitelikli gasp" suçlamasıyla 30 yıl hapis cezası istendi.

Cumhuriyet savcısı Haki Çeliker tarafından iki ayrı olay için hazırlanan iddianameler, Antalya 2. Ağır ve 3. Ağır ceza mahkemeleri tarafından kabul edildi.

Buna göre 27 Aralık 2014'de S.E.T, arkadaşı S.T. ile Altınova Mahallesi'ndeki eczaneyi soymak için motosikletle bölgeye geldi. S.T motosikleti çalışır vaziyette bekletirken başını kapüşonla, yüzünü ise kaşkolle kapatan S.E.T, kuru sıkı tabancayla eczaneye girdi. Burada kalfa olarak çalışan ve kucağında bebeği bulunan Yasemin Düzgün'e silahı doğrultarak yazar kasadaki paraları isteyen S.E.T, bu sırada eczaneye doğru birinin geldiğini görünce tezgahın üzerinde bulunan 30 lirayı alıp hızla dışarı çıktı.

Zanlı, arkadaşının kullandığı motosikletin arkasına binerek Koyunlar Mahallesi'nde bulunan başka bir eczanenin önüne geldi.

Eczaneden içeri girerek burada bekleyen Sıdıka Seher Öztürk'ü de tabanca ile tehdit eden S.E.T, kasada bulunan 360 lirayı alarak dışarı çıktı, ancak arkadaşına kasadan 280 lira aldığını söyledi. İki zanlı, 280 lirayı paylaşarak olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

S.E.T.'nin üzerinden ilk eczaneden aldığı 30 lira, ikinci eczaneden aldığı 280 lira ve daha önce cebinde bulunan 50 lira olmak üzere 360 lira çıktı. Bu para polise teslim edildi.

Yasemin Düzgün'ün şikayetçi olduğu 30 liralık gasp olayıyla ilgili 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Sıdıka Seher Öztürk'ün şikayetçi olduğu gasp olayıyla ilgili 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, TCK/149-1 maddesi gereğince zanlıların haklarında ayrı ayrı 20'şer yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcı, gerçek olmasa bile kurusıkı tabancanın iğfal (aldatma) kabiliyetinin bulunduğu ve bu tabancanın gerçek tabanca gibi değerlendirilmesini talep etti. (AA)