Kurumlar vergisi rekortmeni Turkcell oldu

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (BMVDB), 2013 yılı faaliyet sonuçları ile 2013 yılı hesap dönemine ait kurumlar vergisine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Buna göre Turkcell, tahakkuk ettirdiği 590 milyon 922 bin liralık vergi ile birinci sırada yer aldı. Sıralamada Turkcell'i 540 milyon 282 bin liralık vergi tahakkuku ile Garanti Bankası takip ederken, onun arkasından ise 373 milyon 83 bin lira ile Akbank geldi. Listede, İş Bankası tahakkuk ettirdiği 346 milyon 60 bin liralık vergi ile dördüncü oldu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Finansbank'ın ise 290 milyon 966 bin liralık vergi tahakkuku ile beşinci olarak yer aldığı listede, Vakıfbank 278 milyon 377 bin lira ile altıncı, Halkbank 259 milyon 984 bin lira ile yedinci, Yapı Kredi Bankası 212 milyon 439 bin lira ile sekizinci, Mercedes-Benz Türk 177 milyon 322 bin lira dokuzuncu, LC Waikiki Mağazacılık ise 157 milyon 863 bin lira ile onuncu olarak sıralandı.

En fazla vergiyi bankalar ödedi

Geçen yıl Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na (BMVDB) bağlı en fazla kurumlar vergisi ödeyen ilk 10 şirketten 7'sini bankalar oluşturdu.

İlk 10'da telekomünikasyon, otomotiv-lastik ve yan sanayi ile perakende sektöründe faaliyet gösteren birer şirket yer aldı.



BMVDB'ye bağlı mükelleflerin kurumlar vergisi matrahı 2013 yılında 36 milyar 856 milyon 872 bin lira olurken, tahakkuk edilen tutar ise 7 milyar 272 milyon 964 bin lira olarak gerçekleşti.

2012 vergi matrahı 52 milyar 928 milyon 346 bin lira, tahakkuku ise 10 milyar 531 milyon 185 bin lira olmuştu.

2012 ile 2013 dönemi karşılaştırıldığında vergi matrahı yüzde 30,36, tahakkuku ise yüzde 30,94 olarak azalma gösterdi.

Bankaların vergilerinde yüzde 52'lik düşüş

BMVDB'ye bağlı mükelleflerin performansı sektörel olarak incelendiğinde, 2012-2013 döneminde tahakkuk ettiği vergi tutarı en fazla artan holdingler oldu. Holdinglerin vergi matrahı 2012'den 2013 yılına oranla yüzde 166,07 oranında artış gösterdi.

Holdingleri yüzde 31,70'lik artış ile perakende pazarlama sektörü, yüzde 30,88 ile bilgisayar elektrik elektronik beyaz eşya, yüzde 17,73 ile de inşaat ve yapı malzemeleri sektörü izledi.

Aynı dönemde tahakkuk edilen verginin en fazla düşüş gösterdiği sektör yüzde 76,56 ile mobilya sektörü oldu. Söz konusu sektörün 2012 vergi tahakkuku 18 milyon 42 bin lira olurken, bu rakam 2013 yılında 4 milyon 229 bin liraya

geriledi.

BMVDB'ye bağlı en çok vergi tahakkuk eden ilk 3 sektörden bankacılık sigortacılığın 2013 yılında tahakkuk ettiği vergi tutarında büyük düşüş meydana geldi.

2012 yılında 6 milyar 541 milyon 651 bin lira vergi tahakkuk ettiren sektörün bu rakamı, 2013 yılında yüzde 52,02'lik düşüşle 3 milyar 138 milyon 767 bin liraya indi.

En çok vergi tahakkuk ettiren sektörlerden telekomünikasyonun tahakkuk miktarı yüzde 10,35'lik artışla 603 milyon 203 bin liraya, perakende pazarlama sektörününki de yüzde 31,70'lik yükselişle 400 milyon 467 bin liraya tırmandı.

İlk 100'de en büyük pay bankacılık sigortacılık sektörü

Geçen yıl ödediği 590 milyon 922 bin lira ile 2013 yılında BMVDB'ye bağlı en fazla kurumlar vergisi ödeyen şirket olan Turkcell, 2012 yılında listenin 6. sırasında yer almıştı. Şiket 2011 yılında birinci, 2010 ve 2009 yıllarında da dördüncü olmuştu.



Listenin ikinci sırasında yer alan Garanti ise, 2012 yılında birinci, 2011 yılında ikinci, 2010 ve 2009 yıllarında ise birinci olarak yer almıştı.



Üçüncü olan Akbank ise 2012 yılında üçüncü, 2011'de yedinci, 2010 ve 2009 yıllarında da ikinci olmuştu.

2012 yılında ilk 10'da mükellef arasında yer almayan Mercedes-Benz, 2013 yılındaki listeye dokuzuncu sıradan girdi. 2012 yılında 8. sırada olan Denizbank ise büyük bir düşüş yaşayarak 2013 yılındaki listede 547. sıraya geriledi. Türk Ekonomi Bankası (TEB) da aynı dönemde 9'dan 20. sıraya düştü.

2012 yılında ilk 100 mükellef arasında yer almayan 30 şirket ise, 2013'teki listede yer aldı.

İlk 100'de en büyük payı yüzde 49,97 ile bankacılık sigortacılık sektörü aldı. Bunu yüzde 9,91 ile telekomünikasyon, yüzde 6,08 ile de perakende pazarlama sektörü takip etti.



TABLO



BMVDB mükellefleri 2013 yılı hesap dönemi kurumlar vergisi ilk 100 listesi şöyle;



BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEFLERİ 2013 YILI HESAP DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ İLK 100 LİSTESİ

SIRA NO ÜNVAN SEKTÖR MATRAH (TL) TAHAKKUK (TL) AÇIKLAMA

1- TÜRKCELL İLETİŞİM.Hİ ZMETLERİ A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON 2.954.611.711 590.922.342

2 -TÜRKİYE GARANTİ BANK ASI A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 2.701.410.865 540.282.173

3 -AKBANK T.A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 1.865.419.477 373.083.895

4 -İŞ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜK BANKACILIK SİGORTACILIK 1.730.304.716 346.060.943

5 -FİNANSBANK ANONİM Şİ RKETİ BANKACILIK SİGORTACILIK 1.454.834.299 290.966.860

6 -VAKIFLAR BANKASI T.A O.GENEL MÜDÜRLÜĞ BANKACILIK SİGORTACILIK 1.391.889.607 278.377.921

7 -TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 1.299.921.241 259.984.248

8 -YAPI VE KREDİ BANKAS I A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 1.062.196.959 212.439.392

9 -MERCEDES-BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ OTOMOTİV-LASTİK VE YAN SANAYİ 963.377.247 177.322.532

10- LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK TİC.A.Ş. PERAKENDE PAZARLAMA SEKTÖRÜ 789.315.479 157.863.096

11 -BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. PERAKENDE PAZARLAMA SEKTÖRÜ 557.588.309 111.517.662

12 -TAV İSTANBUL TERMİNA L İŞLETMECİLİĞİ TAŞIMACILIK 454.329.596 90.865.919

13 -TÜRKİYE FİNANS KATIL IM BANKASI A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 402.637.129 80.527.426

14 -MEY İÇKİ SANAYİ VE T İCARET A.Ş. İÇKİ TÜTÜN SEKTÖRÜ 399.322.658 79.864.532

15 -İGDAŞ İST.GAZ DAĞIT IM SAN.VE TİC. AKARYAKIT 349.860.927 69.972.185

16 -KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 326.934.235 65.386.847

17 -ALBARAKA TÜRK KATILI M BANKASI A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 319.997.150 63.999.430

18 -DOĞAN ŞİRKETLER GRUB U HOLDİNG A.Ş. HOLDİNG 318.824.975 63.764.995

19 -MİGROS TİCARET ANONİ M ŞİRKETİ PERAKENDE PAZARLAMA SEKTÖRÜ 314.985.690 62.855.163

20 -TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRL BANKACILIK SİGORTACILIK 292.881.879 58.576.376

21 -OPET PETROLCÜLÜK ANO NİM ŞİRKETİ AKARYAKIT 276.417.359 55.283.472

22 -DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİ S VE TİC.A.Ş. OTOMOTİV-LASTİK VE YAN SANAYİ 274.541.427 54.908.285

23 -PHILIP MORRIS SA PHI LIP.MOR.SABANCI İÇKİ TÜTÜN SEKTÖRÜ 248.704.385 49.740.877

24 -CENGİZ İNŞAAT SANAYİ İ VE TİCARET A.Ş. İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ 235.989.902 47.197.980

25 -BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK BEYAZ EŞYA 273.923.781 47.185.235

26 -YAPI KREDİ YATIRIM M ENKUL DEGERLER A BANKACILIK SİGORTACILIK 231.270.608 46.254.122

27 -ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. BANKACILIK SİGORTACILIK 225.347.670 45.069.534

28 -SHELL and TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ AKARYAKIT 221.402.293 44.280.459

29 -ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ 221.364.158 44.272.832

30 -AKSA AKRİLİK KİMYA S ANAYİ A.Ş. CAM KİMYA TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ 205.474.947 41.094.989

31 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor GIDA 204.289.334 39.538.565 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

32 -AKÇANSA ÇİMENTO SANA Yİ VE TİC.A.Ş. İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ 187.279.904 37.455.981

33 -SIEMENS SANAYİ VE Tİ CARET A.Ş ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ELEKTRİK MALZEMELERİ 185.367.436 37.073.487

34 -ANADOLU ENDÜSTRİ HOL DİNG ANONİM ŞİRK HOLDİNG 185.338.667 37.067.733

35 -GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 181.068.239 36.213.648

36 -SODA SANAYİ ANONİM Ş İRKETİ CAM KİMYA TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ 192.886.916 35.571.019

37 -SELÇUK ECZA DEPOSU T İCARET VE SANAYİ SAĞLIK 164.012.430 32.802.486

38 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ELEKTRİK MALZEMELERİ 152.638.214 30.527.643 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

39 -EVKUR ALIŞVERİŞ MERK EZLERİ TİCARET A PERAKENDE PAZARLAMA SEKTÖRÜ 150.776.437 30.155.287 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

40 -A.T.Ü TURİZM İŞLETME CİLİĞİ A.Ş. TURİZM HİZMET 147.383.080 29.476.616

41 -ARÇELİK ANONİM ŞİRKE Tİ BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK BEYAZ EŞYA 156.095.632 28.976.933

42 -AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ Ş. AKARYAKIT 142.838.210 28.567.642

43 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor SAĞLIK 140.965.563 28.193.113 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

44 -ŞEKERBANK T.A.Ş.GENE L MÜDÜRLÜĞÜ BANKACILIK SİGORTACILIK 140.615.074 28.123.015

45 -ZORLU HOLDİNG A.Ş. HOLDİNG 139.907.031 27.981.406

46 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor DEMİR-ÇELİK METAL VE MAKİNA İMALAT 137.106.133 27.421.227 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

47 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor TAŞIMACILIK 134.101.133 26.820.227 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

48 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor AKARYAKIT 132.688.957 26.537.791 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

49 -AKSİGORTA A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 128.446.794 25.689.359

50 -AKDENİZ İNŞAAT VE EĞ İTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ 125.689.971 25.137.994

51 -KUMPORT LİMAN HİZMET VE LOJİSTİK SANA TAŞIMACILIK 143.522.316 25.039.167

52 -ÜLKER ÇİKOLATA SANAY İ A.Ş. GIDA 125.153.345 25.030.669

53 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor CAM KİMYA TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ 122.729.769 24.545.954 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

54 -DENİZ FACTORİNG A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 116.637.973 23.327.595

55 -MERCEDES-BENZ FİNANS MAN TÜRK AŞ BANKACILIK SİGORTACILIK 113.606.528 22.721.306

56 -NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ ANONİM Şİ GIDA 112.500.503 22.500.101

57 -BRİSA BRİDGESTONE SA BANCI LASTİK SAN OTOMOTİV-LASTİK VE YAN SANAYİ 147.093.307 21.932.088

58 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor HOLDİNG 109.203.766 21.840.753 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

59 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor TURİZM HİZMET 106.367.344 21.273.469 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

60 -ANADOLUBANK ANONİM Ş İRKETİ BANKACILIK SİGORTACILIK 104.420.759 20.884.152

61 -ABB ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. DEMİR-ÇELİK METAL VE MAKİNA İMALAT 105.691.503 20.641.164

62 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ 101.785.669 20.357.134 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

63 -TEKFEN HOLDİNG A.Ş. HOLDİNG 100.826.677 20.165.335

64 -GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. OTOMOTİV-LASTİK VE YAN SANAYİ 98.484.665 19.696.933

65 -HSBC BANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜK BANKACILIK SİGORTACILIK 98.312.834 19.662.567

66 -ANADOLU CAM YENİŞEHİ R SANAYİ A.Ş. CAM KİMYA TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ 109.403.812 19.450.486

67 -CARGILL TARIM VE GID A SANAYİ TİC.ANO GIDA 91.199.244 18.239.849

68 -ALLİANZ SİGORTA A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 90.605.772 18.121.154

69 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor CAM KİMYA TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ 89.304.029 17.860.806 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

70 -VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜK ETİCİ FİNANSMANI BANKACILIK SİGORTACILIK 89.077.409 17.815.482

71 -UNILEVER SAN.VE TİC. TÜRK A.Ş. CAM KİMYA TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ 88.440.590 17.654.540

72 -TEKNOSA İÇ VE DIŞ Tİ C.A.Ş. BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK BEYAZ EŞYA 88.229.604 17.645.921

73 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor TEKSTİL 87.329.981 17.465.996 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

74 -TADIM GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A. GIDA 87.124.695 17.424.939

75 -HALK HAYAT VE EMEKLİ LİK ANONİM ŞİRKETİ BANKACILIK SİGORTACILIK 86.221.315 17.244.263

76 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor TEKSTİL 84.457.876 16.891.575 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

77 -TÜRK HENKEL KİMYA SA NAYİ VE TİCARET CAM KİMYA TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ 84.302.976 16.860.595

78 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor TEKSTİL 82.780.317 16.556.063 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

79 -KİPTAŞ İSTANBUL KONU T İMAR PLAN TURİ İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ 81.862.967 16.372.593

80 -ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. GIDA 83.390.112 16.311.602

81 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor DEMİR-ÇELİK METAL VE MAKİNA İMALAT 80.831.964 16.166.393 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

82 -SARAY DÖKÜM VE MADEN İ AKSAM SANAYİ TURİZ DEMİR-ÇELİK METAL VE MAKİNA İMALAT 81.381.421 16.149.117

83 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor BANKACILIK SİGORTACILIK 80.558.258 16.111.652 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

84 -DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş. GAZETE TV REKLAMCILIK VE KAĞIT MATBAA 80.198.315 16.039.663

85 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor OTOMOTİV-LASTİK VE YAN SANAYİ 79.451.951 15.890.390 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

86 -PARK ELEKTİRİK ÜRETİ M MADENCİLİK SANAYİ KUYUMCULUK MADENCİLİK 90.018.814 15.879.759

87 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ELEKTRİK MALZEMELERİ 79.171.740 15.834.348 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

88 -KAPİTAL FACTORİNG Hİ ZMETLERİ AŞ BANKACILIK SİGORTACILIK 79.157.131 15.831.426

89 -TÜMOSAN MOTOR VE TRA KTÖR SANAYİ ANONİM Ş DEMİR-ÇELİK METAL VE MAKİNA İMALAT 78.433.883 15.686.777

90 -ANADOLU HAYAT EMEKLİ LİK A.Ş. BANKACILIK SİGORTACILIK 73.588.569 14.717.714

91 -DEARSAN GEMİ İNŞAAT SANAYİİ A.Ş. TAŞIMACILIK 73.360.211 14.672.042

92 -TRAKYA CAM SAN AŞ CAM KİMYA TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ 76.475.594 14.596.243

93 -CİTİBANK ANONİM ŞİRK ETİ BANKACILIK SİGORTACILIK 72.706.448 14.541.290

94 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor SAĞLIK 72.658.917 14.531.784 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

95 -Ünvanının Açıklanmasını İstemiyor BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK BEYAZ EŞYA 72.400.275 14.480.055 ÜNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

96 -TOROS TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. CAM KİMYA TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ 78.229.187 14.474.556

97 -THY DO ...CO İKRAM Hİ ZMETLERİ A.Ş. TURİZM HİZMET 72.114.725 14.422.945

98 -MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİ VE TİC.AŞ İÇKİ TÜTÜN SEKTÖRÜ 71.904.042 14.380.808

99 -MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ BANKACILIK SİGORTACILIK 70.474.457 14.094.891

100- YAPI KREDİ EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ BANKACILIK SİGORTACILIK 69.243.044 13.848.609

İLK 100 MÜKELLEFİN TOPLAMI: 30.057.002.440 5.963.137.606

TÜM MÜKELLEFLER TOPLAMI: 36.856.872.249 7.272.964.917