

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kurumlar arasında da sorun varmış gibi gösteriliyor ama böyle bir sorun yok. Kurumlar içinde suç işleyen varsa bunlar tüm bir kuruma mal edilemez. İddialar, dedikodular ile ülkenin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde üstü kapalı da olsa son günlerde gelişen olaylara değindi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



- Demokratik açılım konusunda TOBB, DEİK ve içerisindeki tüm kuruluşlar, STÖ’lerin ve iş çevrelerinin daha aktif olup sürece katkı sağlamalarını bekliyorum.

- Kimseye gidip oraya yatırım yapıp işsizliğe çözüm bulun demiyorum önce zemin hazırlayacağız. Taşıma su ile değirmen dönmez.

- Doğu Anadolu’nun kaderi Marmara’nın Ege’nin kaderinden ayrı değildir.

- Bunun muhatabı millettir. Bun süreci akamete uğratmak isteyenler kadar cesur olmamız gerekir.

- Bizim üst çatımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Herkes kendi etnik unsuruyla övünebilir. Ama bütün etnik unsurlar da Türk milletinin bir ferdi olmaktan taaccüp etmemelidir.

- Meydanı istismarcılara bırakmayacağız. Öyle anlar geliyor ki kurumlar birbirine girmiş gibi gösteriliyor.

- Kim girmiş birbirine. Öyle gösteriliyor ki öyle olmuş böyle olmuş

- Anayasa ne tanım yapmışsa herkes ona uyacaktır.

- Bizim kurumlarımız da tanım neyse onu yapacaktır.

- Hatalar eksikler yok mudur. Vardır. Ama bir yerden yakalayıp kurumlar arasında çatılma varmış gibi gösterilmesi yanlıştır.

- Hukuk sistemi ak ile karayı ortaya çıkarıyor.

- Kurumlar içinde hata yapan varsa bu tüm kuruma mal edilemez.

- Aziz milletimiz de oynanan oyunu görüyor.

- Bu acılara tahammül mü edeceğiz yoksa üzerine mi gideceğiz. Biz hükümet olarak tavrımızı ortaya koyduk.