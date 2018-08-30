 ‘Kurum İçi Aidiyet ve İletişim' semineri düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) –Kağıthane Belediyesi, ‘Kurum içi Aidiyet ve iletişim’ semineri düzenledi. Başkan Fazlı Kılıç, “Biz sürekli halkla iç içeyiz ve iletişimi iyi kurmalıyız. İkincisi de kurumumuza sahip çıkmalı ve kurumumuzu da en iyi şekilde temsil etmeliyiz” dedi.

Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül\'ün sunumuyla Kağıthane Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen \'Kurum İçi Aidiyet ve İletişim\' semineri boyunca katılım sayısı bini aştı. Verilen iletişim ve aidiyet semineri ile çalışan ile vatandaşlar arasında güçlü bir bağ oluşturulması planlanırken, Kağıthane semtinde bir bütün olarak aidiyet duygusuyla yaşanması hedefleniyor.

“İLETİŞİMİMİZ KUVVETLENİYOR”

Seminere katılan Kağıthane Belediyesi çalışanı Şefika Temel, “Böyle güzel imkanlar sağladığı için belediyemize ve Başkanımız Fazlı Kılıç’a da teşekkür ediyoruz. Bu eğitimlerden memnunuz. İletişimiz kuvvetleniyor ve bilmediğimiz konuları da öğreniyoruz” dedi.

15 yıldır Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri’nde çalışan Musa Tecer, verilen eğitimlerle iletişim becerilerinin yükseldiğini dile getirdi. Tecer, “Belediyemiz çok güzel çalışıyor ve eskiden 10 tane park vardı, şimdi 320 tane parkımız var. En eskilerden biriyim ben burada. Daha önce çalışan sayısı azdı ama şimdi 150-200 kişiden fazla çalışanımız var” diye konuştu.

“BELLİ BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ise Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın halka en yakın profilde bir başkan olduğunu ifade ederek,“Kurum çalışanlarının kurumsal aidiyetlerini pekiştirmek adına yapılan bir çalışma olarak tanımlayabiliriz. Bütün personeli bu eğitim sürecine dahil ederek bin sayısını aşmış bulunmaktayız. İletişim becerilerini geliştirmeye yönelik özel bir çabanın temel oluşturduğunu söyleyebiliriz. Halkın beklentilerini karşılamak adına belediyenin göstermiş olduğu çabayı çalışanın bilinciyle pekiştirerek, belli bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Katılımcılarında kendini özel hissettiklerine dair burada yaptıkları paylaşımlar da bizi oldukça memnun etti. Kağıthane Belediye ailesinin aslında bu aile anlayışını gayretiyle başlamış olduğumuz bu yolculukta amacımız bundan sonra aynı farkındalığı Kağıthane sakinlerine de ulaştırabilmek” açıklamalarında bulundu.

“BİZ KAĞITHANE’DE 500 BİN KİŞİLİK BİR AİLEYİZ”

“Biz Kağıthane’de 500 bin kişilik aileyiz“ diye sözlerine başlayan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Belediye olarak da 2 bin kişilik bir çalışma grubuyuz. Çalışma arkadaşlarımıza iletişim ve kurumsal aidiyet ile alakalı hocalarımız bilgiler verdi. Biz sürekli halkla iç içeyiz ve iletişimi iyi kurmalıyız. İkincisi de kurumumuza sahip çıkmalı ve kurumumuzu da en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bunlarla ilgili olarak bilimsel bir eğitim aldık. Çok faydalı oldu. Hocalarımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Seminerin ardından Başkan Fazlı Kılıç, katkılarından dolayı Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül’e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)