Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin üçüncü sezon kadrosuna 16 yeni isim katıldı.

Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.

Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç, ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler. Kadroya katılan oyuncuların karakterleri ise açıklanmadı.

‘Kuruluş Osman’ dizisi yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezon çekimlere başlaması ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikaye ve karakterlerle, kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye söylemişti.



