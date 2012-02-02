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Politika

Kurultay isteyenleri saf dışı bırakmayız ANKARA (A.A)

02 Şubat 2012 09:39

-Kurultay isteyenleri saf dışı bırakmayız ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Olağanüstü kurultay toplansın) diyen arkadaşlar, onları 'saf dışı bırakmak, partide hiçbir yere getirmemek' şeklindeki bir algıya sakın ola ki kapılmasınlar. Onlar bizim partililerimiz. Tüzükte öngörülen haklarını kullanmışlardır. O haklarını kullandılar diye hiçbir zaman itilmeyeceklerdir'' dedi. Kılıçdaroğlu, CNN Türk televizyonunda yayınlanan ''Tarafsız Bölge'' programına katılarak, soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, ''26 Şubat'ta CHP kurultayı toplanacak. 362 delege imza verdi. Bu imza verenler Önder Sav'ın delegeleri mi?'' yönündeki soru üzerine, ''Ben öyle düşünmüyorum, imza verenler CHP'liler. Bir kısmı diyelim ki yönetime karşı, o nedenle vermiş olabilir. Büyük bir kısmı sağlıklı bir tüzüğün olmasını istiyor, o gerekçelerle imza verdiler''dedi. Kılıçdaroğlu, iki olağanüstü tüzük kurultayı çağrısını birleştirme yetkisinin olmadığını da belirterek, ''Ama bu tüzük kurultayında bunu da ortadan kaldıracağız. Birden fazla olağanüstü kurultayı çağrısı gelirse, konu aynıysa, tüzük değişikliğiyse, bunları birleştirme olanağını bu yeni tüzükte getireceğiz. Bir daha bu tür garabetlere de imkan vermeyeceğiz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Amerikalı yazar Paul Auster'ın ''Tutuklu gazeteciler olduğu için Türkiye'ye gelmeyeceği'' yönündeki açıklaması üzerine Başbakan Erdoğan'ın ''Gelsen ne olur, gelmesen ne olur'' dediğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Sayın Başbakana önerim, Sayın Auster'ı da gazetesinden etsin. Sayın Mehmet Altan'ın başına geleni diğeri için de yapabilir. Tahammül edemiyor. Bir gazeteci, 'Türkiye'de bu kadar tutuklu gazeteci varsa ben gelmem' diyor. Protesto ediyor. Boşuna yapmıyor bunu. 'Ben, Çin'e de gitmem' diyor. Demokrasi askıda buralarda. Özgürlükler, insan hakları askıda.''

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