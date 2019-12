-KURULTAY İÇİN 13 BİN DAVETİYE ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - CHP'de, kurultayın yapılacağı Ankara Arena'ya 53 bin lira ödendi ve 13 bin kişiye davetiye gönderildi. Aralarında Tarkan, Ara Güler, Fazıl Say, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Arif Sağ gibi isimlerin bulunduğu yaklaşık 100 sanatçıya da davetiye gönderildi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Hurşit Güneş, kurultayın yapılacağı Ankara Arena'ya basın toplantısı düzenleyerek, hazırlıklar hakkında bilgi verdi ve soruları yanıtladı. Bütün Türkiye'nin gözünün cumartesi günü yapacakları kurultayda olduğunu belirten Tekin, hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini ve coşkulu bir kurultay yapılacağını söyledi. Aralarında Tarkan, Ara Güler, Fazıl Say, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Arif Sağ gibi isimlerin bulunduğu yaklaşık 100 sanatçıya, ayrıca siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, büyükelçiler, eski cumhurbaşkanı ve başbakanlara da davetiye gönderdiklerini anlatan Tekin, "Gerçekleştireceğimiz kurultay, sadece PM'nin seçileceği bir kurultay olmayacak, aynı zamanda iktidara hazırlık kurultayı olacak" dedi. Salonda ilk kez bir siyasi partinin kurultay yapacağını belirten Tekin, salonda kısmen kurultay sloganları ve afişlerinin görüldüğünü, kurultay günü ise farklı sürprizleri olacağını söyledi. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, PM listesi ile ilgili sorulara, "Listenin Genel Başkan tarafından yapılacağını, kimlerin olup olmayacağına da kendisinin karar vereceğini" bildirdi. Bazı kesimlerin CHP'de iç çekişme yaşandığı yönünde kasıtlı açıklamaları olduğunu ifade eden Tekin, "Kurultayın ikinci rengi olan mavinin, Bülent Ecevit'i temsil ettiği yönünde değerlendirmeler var, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu karşılığı verdi: "Biz İstanbul'da da bunları kullanmıştık. Elbette bizim için efsane liderimizin Sayın Ecevit'in, Sayın İnönü'nün ve çeşitli liderlerimizin temalarının olması bizi son derece mutlu eder. Biz öyle bakmamıştık ama siz öyle görüyorsanız, bu bizi onore eder." Tekin, bir soru üzerine kurultay günü salonda kargaşa yaşanmayacağını, özellikle gazetecilerin rahat çalışması için her türlü önlemi alacaklarını kaydetti. Bir gazetecinin eski Genel Sekreter Önder Sav'ın dünkü açıklamalarını hatırlatması üzerine de Tekin, şunları söyledi: "Hiç kimsenin kimseye yanıtı söz konusu değil, partide birlik bütünlük içerisinde kongre gerçekleştirilecektir. Özellikle son günlerde bir kesim CHP'de acaba bir kargaşa yaratabilir miyiz çabası içerisinde olmuş olsa da örgütlerimiz son derece sağ duyulu. 22-23 Mayısta yapılan kongre gibi kenetlenecek ve Sayın Genel Başkanı'nın listesine oy vermiş olacak. Hiç tereddütünüz olmasın." Gürsel Tekin, eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Elbette katılacak" yanıtını verdi. Tekin, Baykal'ın, konuşma yapıp yapmamasını ise kendisinin bileceğini söyledi. "PM'nin blok mu yoksa çarşaf liste ile mi oluşturulacağı" yönündeki soru üzerine Tekin, yarın il başkanları toplantısı yapılacağını, il başkanlarının ortak bir karar aldıklarını ve yarın açıklayacaklarını belirtti. Tekin, delegelerin çarşaf liste istediği yönünde anket çalışması olduğunun belirtilmesi üzerine kendilerinin bu konuda bilgisi bulunmadığını, yayımlanan haberlerin "asparagas" olduğunu söyledi. Gürsel Tekin, bir soru üzerine kurultay gündemi ile ilgili bir sıkıntı bulunmadığını, ilan edilen gündemle kurultayın toplanacağını bildirdi. Tekin, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yapacağı konuşma ile ilgili olarak, "Çok önemli mesajlar verecek. Türkiye'nin gündemi, temel sıkıntıları, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluklarla ilgi mesajlar verecek. Son günlerde bir yolsuzluk tartışması var İçişleri Bakanımız cevap veriyor, Sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik bir dille cevap veriyor, ama hiç kimse 'Ya bu dosyayı açalım, yeniden bir gözden geçirelim, devlet adamı sıfatıyla biz buralara bakalım' demiyor. Türkiye'nin temel sorunları bunlar ve bunları konuşacak Genel Başkanımız" dedi. Salondaki "Ötekileştirmeye değil, bütünleştirmeye geliyoruz" yazılı afişin sorulması üzerine Tekin, "Bu mesaj AKP'ye. Basını ötekileştireceksiniz, iş dünyasını, insanları ötekileştireceksiniz, yok mu ötekileştirilmedi mi bunlar? Bizim anlayışımızda herkes bize eşit, o bize uzak o bize yakın olmayacak. Bu toplumun her kesimine aynı çerçevede bakacağız. Kürtü'ne, Alevi'sine, azınlığına, yoksuluna, zenginine... Biz herkesi kucaklamak istiyoruz" diye konuştu. -SALON TERCİHİ KILIÇDAROĞLU'NUN- Hurşit Güneş de kurultay hazırlıklarının sorunsuz sürdüğünü belirterek, kurultay maliyetinin 33. Kurultayın yarısından az olduğunu söyledi. Ankara Spor Salonu'nda ilk kez bir kurultay yapılacağına dikkati çeken Güneş, salon tercihinin tamamen Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığını söyledi. Salonun engellilerin katılımı için de uygun olduğunu hatırlatan Güneş, kurultay sırasında İngilizce tercüme ile işitme engelliler için çeviri yapılacağının altını çizdi. Güneş, "Bu kurultayı parti içi hesaplaşma için değil, CHP'nin iktidara koşusu için planladık. Coşkulu bir kurultay olacak. Görsel ağırlıklı ancak mütevazı bir kurultay gerçekleştireceğiz" dedi. Öte yandan CHP'nin, kurultayın yapılacağı salon için 53 bin lira ödediği ve 13 bin kişiye davetiye gönderdiği bildirildi. Kurultayı, yerli ve yabancı 980 gazetecinin izleyeceği öğrenildi.